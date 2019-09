Jair Bolsonaro segue com melhora clínica e deve reassumir presidência nesta quinta

Jair Bolsonaro segue com melhora clínica após cirurgia no abdome, segundo o boletim médico divulgado nesta terça-feira (10). Bolsonaro tomou o primeiro banho de chuveiro e fez duas caminhadas ao longo do dia pelo corredor do hospital onde está internado, em São Paulo. “Ele está bem disposto e não tem febre. Mas, por enquanto, segue com a dieta liquida” explicou o porta voz Rêgo Barros. Ainda não existe previsão de alta, mas o vice-presidente Hamilton Mourão deve continuar na presidência interina até quinta-feira. A partir daí, Jair Bolsonaro reassume o cargo mesmo que continue internado, ainda segundo Rêgo.

Bolsonaro segue usando meiões elásticos e medicamento anticoagulante. Segundo o médico Antonio Antonietto, um dos diretores do hospital, trata-se de um protocolo para prevenir a trombose venal profunda. “A prevenção de trombose é um protocolo internacional que todos os pacientes internados em todos os hospitais seguem e, no caso dele, como foi uma cirurgia, também está seguindo. Isso é simplesmente para dizer que ele está usando meias elásticas, tomando anticoagulante, conforme dita o protocolo”, afirmou Antonio.

O presidente segue acompanhado pela primeira dama, Michele Bolsonaro e pelo filho, o vereador Carlos Bolsonaro. Um novo boletim médico será divulgado nesta quarta-feira (11).

Deixe seu comentário: