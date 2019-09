VÍDEO: Jantar de gala marca comemorações dos 116 anos do Grêmio

Um jantar de gala marcou as comemorações dos 116 anos do Grêmio, na noite desta quinta-feira (19), na Casa NTX, Zona Norte de Porto Alegre. A data de aniversário do clube é 15 de setembro. A solenidade contou com a presença de dirigentes, jogadores, como Pedro Geromel, Maicon, Kannemann e Marcelo Oliveira, além de funcionários e ídolos do passado.

Em entrevista para a Rádio Grenal, da Rede Pampa, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, falou sobre a semifinal da Libertadores, que acontece na quarta-feira (02), contra o Flamengo. “O Grêmio se vacina contra isso. Eu não acredito que o Flamengo, internamente, se deixei levar pelas questões de euforia externa. A única coisa que temos que fazer é cuidar da nossa parte”, disse.

Antes do início da cerimônia, o Grêmio anunciou o lançamento da pedra fundamental das obras no CT Hélio Dourado, em Eldorado. A iniciativa faz parte da programação de comemoração ao aniversário. O investimento será de R$ 9 milhões na construção de novas estruturas, além da reforma das já existentes no complexo.

O evento também foi marcado pela entrega, por parte de um dos vice-presidentes do Internacional, Humberto Cesar Busnello, de uma placa parabenizando o tricolor pelo aniversário. Ele também falou da rivalidade sadia entre os clubes. “Trago aqui nosso sentimento e respeito pela sua gestão”, disse ao presidente Bolzan.

Ainda com as comemorações do aniversário em andamento, o Grêmio entra em campo neste sábado (21), às 21h, para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. O Tricolor ainda terá outros dois jogos pelo torneio, contra Avaí e Fluminense antes do confronto de ida da semifinal da Libertadores diante do Flamengo, em 2 de outubro.

