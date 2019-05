Jantar do Instituto do Câncer Infantil

O governador Eduardo Leite participou, na noite desta quinta-feira (30), da 15ª edição do Jantar “Noite Dourada, a nossa esperança brilha mais forte”, promovido pelo Instituto do Câncer Infantil. O evento reuniu autoridades, voluntários e colaboradores na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. O objetivo do jantar é divulgar a causa e apresentar resultados da instituição.

Deixe seu comentário: