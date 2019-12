Notas Brasil João de Deus volta a negar à Justiça abusos sexuais

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

João de Deus foi interrogado, nesta segunda-feira (9), no Fórum de Aparecida de Goiânia, em relação a três processos em que ele é acusado de cometer crimes sexuais. Ao ser questionado, negou conhecer as vítimas e disse que nunca cometeu abusos contra pessoas que procuraram atendimento espiritual em Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário