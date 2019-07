Uma cerimônia simples, de dez minutos, seguida de aplausos de cerca de 50 familiares e amigos, marcou a despedida de João Gilberto, na tarde de segunda-feira (08). O cantor foi enterrado às 16h10min, ao lado de sua irmã Walcy Oliveira Amorim (1918-2012), no cemitério Parque da Colina, em Niterói, a 30 quilômetros do centro do Rio de Janeiro.

