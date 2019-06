Joe Biden é acusado de plágio

Aspirante à corrida democrata para as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2020, Joe Biden revelou seu ambicioso plano para as mudanças climáticas nesta semana, mas sua proposta chamou a atenção pelas razões erradas. O plano bilionário do ex-vice-presidente enfrentou rapidamente críticas por incluir trechos sem créditos de documentos de outras organizações publicados previamente.

Deixe seu comentário: