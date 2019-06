Sete equipes do Juvenil Masculino de voleibol e seis equipes das categorias Juvenil Feminino e Infantil Masculino do handebol estreiam nesta sexta-feira (07), nos Japa (Jogos Abertos de Porto Alegre 2019). Os jogos de voleibol ocorrem a partir das 18h30min, no Colégio Farroupilha, na rua Carlos Huber, 425, bairro Três Figueiras, em Porto Alegre.

