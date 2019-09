Jonathan Van Ness, de Queer Eye, revela que é portador do vírus HIV

Jonathan Van Ness, um dos apresentadores do “Queer Eye” da Netflix, revelou ser HIV positivo em uma prévia de seu livro de memórias – “Over the Top: A Raw Journey to Self-Love”. Em entrevista ao The New York Times, para divulgar seu livro, ele falou sobre o tema e outros traumas.

“É difícil para mim ser tão aberto quanto quero quando há coisas que não compartilhei publicamente. [Porém,] esses assuntos precisam ser discutidos”, declarou.

Ele conta ter sido abusado por um homem mais velho, que frequentava sua antiga igreja. O episódio deixou marcas no apresentador. “Para muitas pessoas, que são sobreviventes de abuso sexual, há muitos traumas complexos”, enfatizou.

O trauma acabou se manifestando através de comportamentos considerados “autodestrutivos”, como ele mesmo apontou. Segundo Jonathan, ele disse ter passados horas em chats online, durante toda sua adolescência, onde ele marcava encontros com homens mais velhos.

Na época da faculdade, seu consumo de drogas era pago com o dinheiro que ele conseguia por sexo, por meio de sites. Ele revelou que certa vez desmaiou enquanto fazia luzes no cabelo de uma cliente no salão em que trabalhava por conta das drogas que consumia à época.

Atualmente, ele está livre de drogas e utiliza seu dinheiro de maneira mais saudável. Seu livro de memórias será lançado no dia 24 de setembro e o artista deve revelar mais histórias sobre sua vida pessoal – afim de encorajar os fãs a falarem de seus problemas e enfrentá-los.

