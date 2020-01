Notas Mundo Jornal francês detona barriga de Neymar na folga

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

O jornal francês Le Parisien não perdoou o novo vídeo de Neymar que surgiu nas redes sociais, em que ele aparece sem camisa se divertindo com o surfista Gabriel Medina, e detonou a forma física do jogador. “Sem camisa, Neymar revela uma ‘pança’ que não corresponde a um atleta de alto nível”, diz o texto do jornalista Dominique Sévérac.

