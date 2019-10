Um jornalista de uma rádio do Haiti foi baleado nesta segunda-feira (30), mais um dia de protestos no país. De acordo com a imprensa local, os tiros partiram da polícia haitiana. O repórter Edmond Joseph Agenor, de 22 anos, foi baleado no punho, informou a emissora Radio Sans Fin. Ele foi levado a um hospital em uma motocicleta. O estado de saúde dele não foi informado.