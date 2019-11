José Loreto fala da rotina puxada com a filha, Bela: “Dá trabalho, mas é um cansaço bom”

Quer arrancar um sorriso de José Loreto? É só perguntar alguma coisa sobre Bella, de um ano e meio. Muito ligado à filha, o ator falou que não é mais o mesmo após o nascimento da garotinha. “Toda semana cai uma ficha, vai se revelando mais essa paternidade, como é transformadora. Fica difícil pontuar até o que muda, mas a mudança é da água para o vinho”, afirmou ele, que está separado da mãe da filha, a atriz Débora Nascimento, há nove meses.

Dividindo a guarda da garotinha, Zé contou que tem uma rotina puxada com a criança. Porém, ele curte cada momento ao lado dela. “Estou cansado. Fiquei com a minha filhota o dia inteiro. Mas é um cansaço bom. Igual quando só fazia atividade física e ficava aquele cansaço bom. Dá trabalho… troco fralda, dou banho, comida, brinco e ponho para dormir. O nosso dia a dia está cada vez mais intenso, lindo e forte”, enumerou.

Por causa de Bella, José já declarou que mantém uma relação amigável com a ex. “Tudo tranquilo. Vida que segue. Vida, trabalho, minha filha que é minha preciosidade. O resto é o resto”, disse ele, sem assumir um novo relacionamento após a separação. Ao contrário de Débora que está namorando Luiz Perez, muito parecido fisicamente com o ator. “Já ouvi falar, mas não ligo. Se for parecido, que ótimo, bom para ela”, comentou ele, recentemente.

De férias da TV, após a novela O Sétimo Guardião, o ator está no ar na reprise de Avenida Brasil, no papel de Darkson, que o revelou na TV. “Foi meu grande lançamento, um marco na minha vida. Foi a novela que me abriu portas e se hoje estou aqui é por conta dela”, disse.