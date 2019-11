Uma jovem de 24 anos, identificada como Ingrid Priscila Almeida Marques, foi morta com um tiro na cabeça, no início da madrugada deste sábado (30), em uma casa na praia de Figueirinha, em Arroio do Sal, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

O disparo teria sido feito pelo ex-companheiro da vítima, que fugiu após o crime, de acordo com a Brigada Militar. Os dois estavam separados, e a jovem foi, junto com o filho, buscar alguns pertences na residência onde o casal morava, na rua Guilherme Fernandes de Oliveira, conforme a Polícia Civil.

A criança presenciou o assassinato. A vítima é de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O homem já tinha antecedentes criminais.