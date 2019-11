A jovem Adrielli Rodrigues, de 22 anos e que foi morta com quatro tiros no peito em São Manuel (SP) na tarde de quinta-feira (14), mandou uma mensagem para mãe minutos antes de ser baleada dizendo que estava sendo perseguida pelo ex-namorado. Na mensagem, Adrielli Rodrigues mandou uma foto do ex, Cristiano Gomes, em uma moto.