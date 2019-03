Um estudante que saiu ileso do tiroteio em uma escola em Parkland (EUA), onde morreram 17 pessoas, se suicidou no fim de semana, dias depois de uma outra sobrevivente da massacre ter feito o mesmo. O estudante não foi identificado pela polícia, mas a imprensa local indicou que era um adolescente de 15 ou 16 anos que ainda estudava no Marjory Stoneman Douglas.