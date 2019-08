Ao decretar a prisão do executivo do Grupo Petropolis Walter Faria, na Operação Lava-Jato, a juíza federal Gabriela Hardt também impôs a ele bloqueio de até R$ 1,3 bilhões. Esta é a cifra que o empresário declarou ter em contas no exterior, segundo aponta relatório de sua quebra de sigilo bancário. De acordo com a Receita Federal, o montante equivale a 1% do total repatriado.

