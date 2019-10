Julgamento do Supremo sobre prisão após condenação em segunda instância deve ser retomado em 7 de novembro

O STF (Supremo Tribunal Federal) deve retomar em 7 de novembro o julgamento sobre a prisão após condenação em segunda instância.

A última vez que a Corte se reuniu para discutir o assunto foi na quinta-feira (24), quando sete ministros já haviam votado: quatro a favor da prisão após condenação em segunda instância, e três contra.

Votaram contra: Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello

Votaram a favor: Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Luiz Edson Fachin e Luís Roberto Barroso.

Ao final do julgamento, o Supremo vai definir o momento em que uma pessoa condenada poderá ser presa: se após condenação em segunda instância, com a execução provisória da sentença, ou se somente após o chamado trânsito em julgado (quando estiverem esgotadas todas as possibilidades de recurso).