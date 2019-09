Juliana Paes coroa Paolla Oliveira como rainha de bateria e desmente a rivalidade entre as duas: “Temos uma relação ótima”

Juliana Paes aproveitou a coroação de Paolla Oliveira na quadra da Grande Rio, no sábado (21), para encerrar de vez os boatos de rivalidade entre elas. Paolla, que interpreta a Vivi Guedes na novela “A Dona do Pedaço”, da TV Globo, é a rainha de bateria da escola em 2020, após dois anos da colega de elenco no posto.

“Fiz questão de estar aqui para que as pessoas entendam que as mulheres precisam mostrar que juntas são mais fortes. Eu e Paolla somos mais do que essas fofocas. Temos uma relação ótima. Me incomoda ouvir isso [sobre rivalidade]”, desabafou Juliana, que na trama vive a Maria da Paz e apostou em um vestido de oncinha justo e rosas vermelhas no cabelo para o evento.

Já a protagonista da noite, Paolla usou um maiô branco perolado com franjas e búzios dando acabamento ao look. A atriz assumiu o posto à frente da bateria Invocada após 10 anos – ela foi rainha da escola de Caxias em 2009 e 2010.

“Me sinto honrada de ser a sucessora da Juliana, que é uma mulher linda e gosta de samba”, elogiou a anfitriã, afirmando não ter feito nenhuma preparação por causa da nova função no Carnaval. “Já nasci pronta”, brincou Paolla, mostrando que continua com samba no pé durante a coroação. A Grande Rio vem com o enredo “Tata Londirá: o Canto do Caboclo no Quilombo de Caxias”.

Longe do carnaval

Com a sua substituição, Juliana antecipou que passará a folia bem longe da Marquês de Sapucaí no próximo ano. “Dudu me pede isso desde ano retrasado. Estarei fora do Brasil a partir de janeiro! Ansiosa por essas férias”, revelou a Maria da Paz da trama das nove, referindo-se ao marido, Carlos Eduardo Baptista. A princípio, ela descarta a possibilidade de desfilar novamente como rainha de bateria. “Por enquanto, só volto ao Ccrnaval na ala das baianas”, divertiu-se.

“Vivi desmistificou a moda”, opina Paolla

No ar como uma blogueira antenada com o mundo fashion, Paolla defendeu o figurino exuberante e colorido da personagem em entrevista recente. “Acho que a Vivi desmistificou a moda. Ela trouxe essas possibilidades a mais, de a gente não pensar se tá certo ou errado. Um comentário que eu tenho escutado bastante é: ‘Nossa, mas isso pode? Você sairia assim?'”, contou a atriz, que tem um truque para vestir as peças mais justas de Vivi.

A global ainda completou: “Eu até acho divertido quando as pessoas acham que está estranho. O que pode ser inusitado pra você, é bom pra mim. Eu acho a Vivi uma libertária. Ela usa o que gosta”.

