A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul – JucisRS – marcará presença na Expointer 2019 com um Posto Avançado de Atendimento, de 24 de agosto a 1 de setembro, das 9h às 18h. O objetivo é dar orientações e prestar atendimento presencial aos usuários e a todos que tiverem interesse em conhecer o trabalho e as inovações da Junta Comercial.

Deixe seu comentário: