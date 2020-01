Notas Brasil Exportação de suco de laranja do Brasil cresce 27%

20 de janeiro de 2020

As exportações de suco de laranja do Brasil avançaram 26,6% no primeiro semestre da temporada 2019/20 (julho a dezembro) em comparação anual, diante de uma das maiores safras dos últimos tempos, informou a Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR). Os embarques do produto no período somaram 648.751 toneladas.

