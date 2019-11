Justiça libera o SBT de indenizar Maisa Silva, Milene e Sheherazade por constrangimentos

Maisa Silva, Milene Uehara e Rachel Sheherazade foram constrangidas pelo SBT e deveriam receber uma indenização no valor de R$ 10 milhões, segundo ação movida pelo Ministério Público do Trabalho. O pedido, no entanto, foi negado.

A ação cita o dia em que Silvio Santos provocou Maisa Silva, dizendo que só a convidou a participar do quadro Jogo dos Pontinhos para que ela conhecesse o apresentador Dudu Camargo. Silva reagiu e respondeu ao apresentador. “Isso é um ultraje, isso é constrangedor, você me submeter a uma situação dessas”. A saia justa foi exibida em novembro do ano passado.

Já Milene Uehara, conhecida como Milene Pavorô chegou a sofrer uma agressão física durante o Programa do Ratinho, segundo o MPT. Em abril de 2016, ela foi colocada em uma caixa de papelão, e o apresentador, sem saber disso, deu chutes na caixa.

Já o caso envolvendo a jornalista Rachel Sheherazade ocorreu no Troféu Imprensa de abril de 2017, em que ela teria sido maltratada pelo apresentador Silvio Santos.

A emissora se defendeu dizendo que a participação de Maisa Silva no Jogo dos Pontinhos foi completamente combinada e cenas como essa fazem parte da ideia de “promover o entretenimento”. A mesma coisa ocorreu durante o Programa do Ratinho.

Em relação a Sheherazade, a juíza Juliana Baldini de Macedo entendeu que “a despeito de demonstrar um tratamento não muito cordial por parte de Sílvio Santos, de forma isolada não configura tratamento desumano, depreciativo, constrangedor e discriminatório”.