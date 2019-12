Notas Brasil Justiça nega censura a especial de Natal do Porta dos Fundos

23 de dezembro de 2019

Por não enxergar violação à liberdade de crença e incitação ao ódio, a 16ª Vara Cível do Rio de Janeiro negou pedido de liminar para tirar do ar o “Especial de Natal Porta dos Fundos: a primeira tentação de Cristo”, disponível no Netflix. A ação foi movida pela Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura. Segundo a entidade, “Jesus é retratado como um homossexual pueril”.

