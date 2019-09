Justin Bieber discute com seguidor que o atacou após o cantor se declarar para a sua noiva

Justin Bieber não hesitou na hora de responder a um seguidor que o atacou depois que ele se declarou publicamente para Hailey Baldwin em seu Instagram na quinta-feira (05). Tudo começou depois que o cantor postou uma foto da noiva sem maquiagem, cheia de emojis com corações. Ela inclusive o respondeu na publicação: “Você está me deixando vermelha”, escreveu.

Depois disso, um seguidor resolveu intervir e opinou ser desnecessária a atitude de Bieber: “Você não precisa fazer isso. Se vocês realmente se amam, apenas vivam e aproveitem sem tentar forçar as pessoas a verem como estão apaixonados”. Justin então o respondeu, afirmando que seu intuito era unicamente exaltar a modelo.

“Homenagear minha esposa publicamente, na verdade, é algo muito respeitoso a se fazer. Não só reafirma as coisas que sinto por ela, mas também é uma forma de fazer algo por alguém. Eu não estou enfiando isso na garganta de ninguém, VOCÊ que escolheu ME seguir. Eu não deveria fazer canções sobre amar minha esposa ou estar apaixonado ou isso é empurrar meu amor por ela na sua garganta também. Essa é a minha vida. Deixe de me seguir se você não gosta do que eu posto”.

Uma das tretas mais aleatórias do mundo da música teve mais uma reviravolta. Sim, estamos falando da “amizade” entre Maynard James Keenan, do TOOL, e Justin Bieber.

O astro pop revelou ser fã da banda ao postar uma de suas músicas no Instagram. Foi aí que Keenan respondeu um breve “que pena”, e atiçou a ira tanto dos fãs de Bieber quanto de sua esposa, que chamou o frontman de “infantil”.

Agora, Maynard falou pela primeira vez sobre o ocorrido em uma entrevista para o Beats 1, onde chamou Justin de “bom garoto” e disse não ter um problema diretamente com ele.

“Ele provavelmente é um bom garoto. É toda essa porcaria que o rodeia. Ele nunca foi armado com as ferramentas para lidar com isso. E as pessoas ao seu redor são monstros. Ele está vivendo em um oceano de… Posso falar palavrão neste programa? Ok, não se preocupe. Eu ia dizer… mas não tenho certeza se estou autorizado. Então, Deus o abençoe, ele é um produto daquelas coisas sobre as quais falamos várias vezes em todos os projetos que já fiz”.

Ele ainda continuou, explicando seu comentário na ocasião. “Então, quando eu faço uma declaração como ‘#quepena’, isso não tem nada a ver com ele. Isso tem a ver com eu saber o oceano de merda que aconteceu porque ele não podia ser apenas um fã quieto do TOOL, ele tinha que dizer isso em voz alta”.

