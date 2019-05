Karla Krieger, comunicadora da Rede Pampa, é nomeada embaixadora do POA Solidária

A comunicadora da Rede Pampa Karla Krieger foi nomeada embaixadora do projeto POA Solidária na manhã desta sexta-feira (24). Karla recebeu o titulo das mãos do vice-prefeito Gustavo Paim.

O projeto tem como objetivo arrecadar doações e voluntariado que colaborem com ações solidarias, o POA Solidária é voltado para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Com orgulho, Karla falou sobre a diferença que participar do projeto fez em sua vida “Sabe quando tu encontras um caminho para o teu propósito? É assim que me sinto! Depois desses anos todos como comunicadora tenho a oportunidade, com o POA SOLIDARIA, de fazer meu trabalho ganhar ainda mais valor” disse a comunicadora ao portal O Sul.

O POA Solidária é formado por mulheres ativas e engajadas em ajudar a comunidade ao seu redor por meio de ações que visam principalmente a solidariedade, a cooperação e a responsabilidade social. Estas mulheres trabalham na divulgação e realização de campanhas para que a população da cidade possa participar ativamente das ações.

“Estar na linha de frente para ajudar aqueles em maior vulnerabilidade social num projeto lindo e sério me enche de orgulho e vontade de fazer um mundo melhor, começando pela minha cidade” afirma a comunicadora.

O POA Solidário já conseguiu entregar uma Unidade Móvel de Saúde no valor de R$ 630.000,00 que realiza consultas médicas, odontológicas, e de enfermagem, exames e procedimentos em locais onde não há postos de saúde. Já foram realizados pela unidade até o momento 5 mil atendimentos.

Além disso foram realizadas também ações na área da educação. A plataforma Elefante Letrado desenvolve o habito da leitura nos estudantes e foi implementada em dez escolas da rede municipal. Mais de 1000 alunos foram impactados com a ação.

