Kelly Key causa polÃªmica ao dizer que toma iodo na gravidez para desenvolver QI do bebÃª

Um vídeo no qual a cantora Kelly Key diz que vai tomar iodo durante a gravidez para desenvolver o QI do filho voltou a ganhar destaque no começo deste mês.

Gravada em agosto, a filmagem mostra a artista se consultado com sua médica, que passa uma série de nutrientes para que ela tome durante o período de gestação.

“De 30 anos para cá, nossos alimentos perderam de 30% a 60% dos alimentos. Então, mesmo com uma alimentação balanceada você não vai ter todos os nutrientes”, diz a médica Juliana Renault.

Entre as substâncias receitadas por ela, está o iodo, que volta a ser assunto de Kelly Key, em outubro, em post feito no seu perfil do Instagram para promover uma rede de farmácias de manipulação.

“É muito importante para o QI do bebê e também para que ele tenha um bom desenvolvimento”, escreveu a cantora na legenda da imagem.

O assunto voltou a tona no começo deste ano, e Kelly Key tem sido criticada nas redes sociais por causa da suplementação do iodo, como se ela estivesse tomando a substância para deixar a criança mais inteligente.

No vídeo, a recomendação aparece por poucos segundos. Nele, a médica também receita outros nutrientes, como ômega 3 e magnésio, além de indicar uma rotina de exercícios e diminuição do consumo de açúcar e sal refinado.

A cantora, que atualmente está nas últimas semanas da gravidez, também afirma que suas seguidoras procurem ajuda médica caso desejem fazer a suplementação.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda a suplementação de iodo para mulheres gestantes e lactantes em países com menos de 20% das residências com acesso a sal iodado. Esse não é o caso do Brasil, que desde da década de 1950 segue as recomendações da OMS quando ao sal iodado.

