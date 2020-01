Magazine Ken humano se assume mulher transexual: “Sou a Barbie”

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2020

Rodrigo se tornou Roddy: o plano é trocar de sexo este ano. Foto: Instagram/Reprodução Rodrigo se tornou Roddy: o plano é trocar de sexo este ano. (Foto: Instagram/Reprodução) Foto: Instagram/Reprodução

Famoso na mídia internacional, o brasileiro Rodrigo Alves fez um post revelador no Instagram. “Precisei de muita coragem para me assumir como mulher trans”, escreveu. “Por oito anos da minha vida fui conhecido como o boneco Ken humano, mas na verdade eu queria ser a Barbie.”

Para oficializar a transição, ele posou com looks femininos para os tabloides britânicos Daily Mirror e Sunday People. “Vivi como uma lagarta por 36 anos e agora sou uma borboleta pronta para voar”, anunciou o modelo, que agora pede para ser chamado de Roddy Alves. “É o dia do meu renascimento.”

Depois de dezenas de intervenções estéticas para ter peitoral esculpido e abdômen de tanquinho, Rodrigo passou a usar enchimentos no busto e colocou apliques longos nos cabelos. Pretende em breve recorrer à feminização facial, implantar próteses de silicone para ter seios e fazer a cirurgia de mudança de sexo.

Quando o performer começou essa transfiguração, muita gente imaginou se tratar de um novo personagem. Na verdade, já era parte da redesignação de gênero. Ele vive há três meses como mulher transexual.

Conhecido pelas excentricidades, Rodrigo Alves disse tempos atrás que é obcecado em retardar o próprio envelhecimento. Para isso, toma leite de baratas albinas criadas em laboratório, entre outros supostos elixires de rejuvenescimento. “Quero ser jovem para sempre”, declarou em participação no Superpop de Luciana Gimenez, em 2019.

