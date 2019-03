Kisses: Anitta divulga primeiras fotos do novo single com Becky G  

Neste sábado (30) foram divulgadas as primeiras fotos promocionais do novo single de Anitta, “Banana”, gravado com Becky G. As duas cantoras posam em uma piscina repleta de bananas.

Anitta vai lançar seu novo álbum na sexta-feira (5). “Kisses” será um disco “audiovisual trilíngue”, segundo ela, com músicas em inglês, espanhol e português. Serão 10 canções e 10 clipes divulgados ao mesmo tempo.

O último álbum de Anitta foi “Bang”, de 2015. Desde então, ela só lançou singles e o projeto CheckMate, em que divulgou uma música por mês no fim de 2017.

