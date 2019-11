Kristen Stewart revela que já quis se casar com o ex-namorado Robert Pattinson

O relacionamento de Kristen Stewart, 29 anos, e Robert Pattinson, 33 anos, esteve na mira da mídia durante os três anos em que o casal esteve junto. Nesta semana, a atriz decidiu revelar alguns detalhes sobre o namoro ao programa de Howard Stern, e afirmou que queria se casar com o namorado na época.

“É tão estranho finalmente falar abertamente sobre isso”, disse a atriz, que contou também que o interesse midiático atrapalhou o relacionamento. “Nós não podíamos andar na rua de mãos dadas porque não queríamos dar essa satisfação a eles [mídia]. Mas então, nós não tivemos a chance de andar nas ruas de mãos dadas e isso é um saco.”

Desde agosto ela está com a roteirista Dylan Meyer e afirma que, apesar do pouco tempo de namoro, também já pensa em casamento. A atriz já sabe, inclusive, como quer fazer o pedido, mas preferiu não divulgar para manter a surpresa.

“Nós duas somos de Los Angeles, e nós realmente amamos L.A. Nós somos tão parecidas e tão diferentes ao mesmo tempo”, disse sobre a amada.

Stewart revelou, ainda, que apesar de não ter passado por nenhuma situação de assédio por colegas de trabalho, já viu isso acontecer muito nos sets de filmagem. Ela garante que já defendeu mulheres nesses casos: “Eu disse no set: ‘ela provavelmente não quer que você a toque, você está agindo estranho, pare'”, disse.

A atriz confirmou, ainda, o rumor de que um príncipe árabe teria oferecido US$ 500 mil (R$ 2.067.950) para passar 15 minutos em sua companhia. “Soa horrível e de fato aconteceu”, explicou a atriz, que contou que foi surpreendida por Harvey Weinstein, que aceitou a doação sem a pedir autorização.

Stewart esclareceu que provavelmente aceitaria o encontro com a finalidade de arrecadar dinheiro para caridade, mas que o produtor, acusado de assédio sexual durante a campanha “Me Too” (“Eu Também”, em tradução livre), mentiu para ela na ocasião.

A atriz está, atualmente, aguardando o lançamento do filme “As Panteras”, que estreia no Brasil na próxima quinta-feira (14). O reboot conta, ainda, com Naomi Scott, 25 anos, e Ella Balinska, 22 anos, nos papeis principais e direção e atuação de Elizabeth Banks. A carioca Anitta, 26 anos, gravou uma música inédita para a trilha sonora do longa.