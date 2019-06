KuToo: Japonesas fazem campanha contra o uso obrigatório de salto no trabalho

Uma iniciativa realizada pela atriz japonesa, Yumi Ishikawa; ganhou grande repercussão no país, com 19 mil mulheres participantes, foi apresentado uma petição ao governo nesta segunda-feira (3) para protestar contra a rígida convenção de usar sapato de salto alto no trabalho. A campanha foi denominada de #KuToo é um trocadilho com “kutsu” (sapato) e “kutsuu” (dor).

Segundos as participantes da campanha, é quase impossível escapar do uso de sapatos de salto no cotidiano de trabalho no Japão

“Hoje apresentamos um manifesto pedindo uma lei que proíba os empregadores de forçar as mulheres a usarem salto alto, o que é discriminação sexual e constitui assédio”, disse Ishikawa a jornalistas, após uma reunião com autoridades do Ministério do Trabalho.