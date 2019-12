Mundo Ladrões furtam itens de museu em Berlim

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

Foram levadas uma medalha, joias e cópias de medalhas no domingo (1º) do museu Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV

Joias, uma medalha e cópias de medalhas foram furtadas, neste domingo (1º), do museu da polícia secreta da Alemanha Oriental, conhecida pelo acrônimo “Stasi”, em Berlim.

Segundo a polícia, os ladrões subiram no telhado do hall de entrada e passaram por um janela no primeiro andar. Lá, levaram uma medalha da Ordem de Karl Marx, uma da Ordem de Lênin e outra de Herói da União Soviética. Depois, seguiram para o andar superior e, então, roubaram joias do escritório de um ex-chefe da Stasi, Erich Mielke. O museu fica no mesmo prédio que abrigava a sede da polícia secreta.

Das oito medalhas furtadas, apenas uma – uma Ordem de Mérito Patriótica de ouro – era original. As outras eram cópias, segundo o “Guardian”. “Uma invasão é sempre dolorosa porque perturba sua sensação de segurança”, disse o diretor do museu, Jörg Drieselmann. “Mas, em termos de valor dos itens roubados, você quase pode se recostar e relaxar”, declarou.

Drieselmann disse ao Guardian que esperava que os ladrões soubessem que algumas das medalhas não tinham um alto valor material – mas que ainda encontrariam compradores entusiasmados entre os colecionadores de objetos de decoração da Alemanha Oriental.

“Não se trata de grandes tesouros aqui”, disse. “Somos um museu histórico e não esperamos arrombamentos. Não somos o Cofre Verde”, destacou, em referência ao museu em Dresden, no leste alemão, que foi roubado na semana passada.

A coleção de joias – que incluía um par de brincos, um anel com pérolas e pedras preciosas e dois relógios de ouro – era composta, principalmente, de itens confiscados pela Stasi dos alemães orientais que tentaram fugir do Estado socialista para o oeste.

Desde a queda do Muro de Berlim, há 30 anos, a maioria dos itens foi devolvida a seus donos. As peças cujos proprietários não foram encontrados foram parar no museu da Stasi por empréstimo permanente.

