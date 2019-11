Representantes dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como representantes do setor cultural, lançaram durante esta primeira semana da 65ª Feira do Livro de Porto Alegre a “Frente Parlamentar Mista do Livro, Leitura e Escrita”. Com apoio de 240 integrantes do Congresso Nacional, a iniciativa é encabeçada pela deputada federal Fernanda Melchionna (Psol-RS) e pelo senador Jean Paul Prates (PT-RJ).