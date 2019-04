Lançamentos de abril: confira o que a Netflix reservou para esse mês!

Não aguentava mais esperar para saber quais seriam os lançamentos desse mês? Desde comédia romântica até um terror pesado, são filmes e séries para todos os gostos!

Pega a pipoca, senta no sofá e dá o play!

SÉRIES

(01/04) Marvel – Manto & Adaga: Temporada 1 – Anos após a explosão de uma plataforma de petróleo, uma jovem criminosa e um estudante unem seus superpoderes para combater o caos social.

(01/04) Necrópolis: Temporada 1 – Inexperiente, um médico-legista inicia sua carreira em um peculiar necrotério. Só há um pequeno problema: ele morre de medo de cadáveres.

(04/04) Suits: Temporada 8 – Depois de duas despedidas carregadas de emoção, Harvey e o resto da equipe do Specter Litt encaram a chegada de sangue novo e traçam um curso ousado para os negócios.

(05/04) O Mundo Sombrio de Sabrina: Parte 2 – Neste novo e arrepiante capítulo, Sabrina mergulha cada vez mais fundo no obscuro e perigoso mundo da feitiçaria adolescente.

(05/04) Tijuana – Quando um político é assassinado a sangue frio, estes jornalistas arriscam a própria vida para descobrir a verdade.

(10/04) Você Radical – Nesta série interativa de aventura, Bear Grylls viaja para os lugares mais inóspitos do planeta e deixa as decisões de sobrevivência nas mãos do público.

(11/04) Black Summer – Ambientada no universo Z Nation, a série acompanha os desafios de uma equipe de elite altamente treinada tentando sobreviver ao apocalipse zumbi.

(12/04) A Liga da Justiça e os Jovens Titãs – Um desentendimento entre os Titãs e a Liga da Justiça acaba se transformando em uma guerra entre super-heróis, colocando o destino da Terra em risco.

(12/04) Special – Gay e com paralisia cerebral, ele decide se passar por vítima de um acidente para aumentar suas chances na vida e realizar seus sonhos. Série de comédia baseada no livro semibiográfico de Ryan O’Connell.

(14/04) The Walking Dead: Temporada 8 – Enquanto Negan segue com seu domínio de terror, Rick reúne seus aliados com a intenção de começar uma guerra contra os Salvadores.

(18/04) Primeira Vez Amor – Ao dividir a mesma casa, três jovens universitários compartilham novas experiências em uma jornada de autodescoberta, amor e amizade.

(19/04) Samantha!: Temporada 2 – Samantha tenta deixar para trás suas excentricidades infantis para se tornar uma mãe melhor e atriz bem-sucedida. Mas se depender da sogra e dos ex-colegas da banda, isso não será uma tarefa fácil.

(26/04) Blindspot: Temporada 3 – Jane e Kurt recomeçam a vida juntos, mas o casal enfrenta novos desafios: Jane está com a cabeça a prêmio e outras tatuagens surgem em seu corpo.

(26/04) O Último Guardião: Temporada 2 – Após descobrir sua poderosa ligação com um grupo misterioso, Hakan se torna o guardião de Istambul. Mas quando o amor por Leyla fala mais alto do que seu dever, ele é forçado a enfrentar as consequências de suas ações.

FILMES

(01/04) Meu Melhor Amigo – Quando a família do jovem Lorenzo resolve acolher o filho de um casal de amigos, uma forte conexão surge entre os garotos. No entanto, a amizade é colocada à prova quando a verdadeira razão para Caíto deixar sua casa é revelada.

(01/04) A Qualquer Custo – Para tentar salvar a fazenda da família, dois irmãos realizam uma série de assaltos a banco enquanto tentam despistar uma implacável dupla de policiais disposta a tudo para capturá-los. Indicado a quatro Oscars, incluindo Melhor Filme.

(04/04) A Escolha – O aspirante a veterinário Travis se apaixona por sua nova vizinha Gabby, mas o caminho do amor verdadeiro tem um obstáculo: os dois já estão comprometidos.

(05/04) Loja de Unicórnios – Após fracassar na escola de artes e aceitar um emprego monótono em um escritório, Kit finalmente recebe a chance de realizar um grande sonho: adotar um unicórnio. Filme estrelado e dirigido por Brie Larson.

(12/04) O Date Perfeito – Em busca de companhia? Noah Centineo tem a solução! Para conseguir pagar a faculdade, um estudante cria um aplicativo e começa a trabalhar como namorado de aluguel.

(12/04) The Silence – Neste suspense de terror pós-apocalíptico, uma família tenta sobreviver ao ataque de criaturas assassinas atraídas pelo som. O filme conta com a atriz Kiernan Shipka, que vive Sabrina Spellman em O Mundo Sombrio de Sabrina!

(15/04) Elon não acredita na morte – Quando Madalena desaparece, Elon inicia uma longa busca por respostas revivendo a rotina da esposa e visitando os lugares mais obscuros da cidade. Será que ele conseguirá desvendar esse mistério sem perder a sanidade?

(17/04) Bridget Jones: No Limite da Razão – Nesta sequência do grande sucesso de 2001, Bridget descobre que manter o homem dos seus sonhos ao seu lado pode ser ainda mais difícil do que encontrá-lo.

(17/04) Questão de Tempo – Quando Tim descobre que os homens de sua família podem viajar no tempo e mudar suas vidas, ele decide voltar ao passado e conquistar a mulher de seus sonhos.

(19/04) Alguém Especial – Após o fim repentino de um longo relacionamento, a jornalista Jenny se prepara para recomeçar a vida em outra cidade e embarca em uma última e inesquecível noite de aventuras com suas melhores amigas.

(20/04) Invocação do Mal 2 – Em Londres, uma família é assombrada por espíritos malignos. Relutantes em voltar à ativa, os caçadores de fantasmas Ed e Lorraine Warren decidem aceitar a missão.

