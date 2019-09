Para coibir atos de vandalismo, a Prefeitura de Porto Alegre trabalha na proteção do Largo dos Açorianos. Na semana passada, foi aplicada a pintura antipichação, doada pela Liko Tintas. No total, foram cerca de 250 litros de selador e verniz, mais removedor. Até o momento, duas escadarias e pelo menos dez bancos de concreto receberam a aplicação do produto

Deixe seu comentário: