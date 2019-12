Grêmio Lateral do Grêmio, Juninho Capixaba desperta interesse de dois clubes

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2019

Bahia e Porto, de Portugal, estão analisando o jogador Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) RS - FUTEBOL/TREINO GREMIO - ESPORTES - Lateral esquerdo Juninho Capixaba e apresentado como novo reforço do Gremio para a temporada 2018. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Juninho Capixaba, lateral do Grêmio, está no radar de dois clubes. O jogador recebeu uma oferta do Bahia, mas não há negócio confirmado. O Porto, de Portugal, é outro clube, que novamente está interessado no atleta, e há possibilidade de uma transferência na janela do meio da temporada.

De acordo com as informações divulgadas pelo Uol Esporte, o clube português busca alinhavar um acerto para a aquisição dos direitos de Capixaba na janela do meio da temporada de 2020.

No caso do clube baiano, a busca pelo lateral-esquerdo é visando uma possível reposição, já que Moisés, alvo do Inter, pode deixar o time.

Juninho Capixaba foi anunciado pelo Grêmio ainda em 2018, quando veio por empréstimo do Corinthians. No ano seguinte, o Grêmio efetuou a compra dos direitos do jogador, que foi quitada no negócio envolvendo a transferência de Luan para o Timão.

