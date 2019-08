Lava Jato: Controlador do Grupo Petrópolis se entrega à PF

Após ser alvo da 62ª fase da Operação Lava Jato, o controlador do Grupo Petrópolis, Walter Faria, se entregou à Polícia Federal (PF), em Curitiba, nesta segunda-feira (5). O mandado de prisão preventiva, na operação denominada Rock City – que foi deflagrada na última quarta-feira (31) – havia sido emitido para Faria, que não foi localizado em casa na data de busca.

O Grupo Petrópolis é dono de marcas de cervejas como Itaipava, Crystal e Petra, além de vodcas e de bebidas não alcoólicas. Em nota, após a decretação das prisões, a empresa informou que “seus executivos já prestaram anteriormente todos os esclarecimentos sobre o assunto aos órgãos competentes” e que “sempre esteve e continua à disposição das autoridades para o esclarecimento dos fatos”.

Operação

Ela foi realizada em cooperação com o Ministério Público Federal e a Receita Federal. A 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná, responsável pela força-tarefa, expediu um mandado de prisão preventiva, cinco mandados de prisão temporária e 33 mandados de busca e apreensão.

Envolvimento com Odebrecht

Um dos executivos da Odebrecht, em colaboração premiada, afirmou que utilizou o Grupo Petrópolis para realizar doações de campanha eleitoral para políticos de outubro de 2008 a junho de 2014, o que resultou em dívida não contabilizada pela empreiteira com o grupo investigado, no valor de R$ 120 milhões. Em contrapartida, a Odebrecht investia em negócios do grupo.

Para a PF, o esquema desenvolvido com o Grupo Petrópolis é uma das engrenagens do aparato montado pela Odebrecht para movimentar valores ilícitos.

