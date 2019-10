Por 25 votos favoráveis e cinco contrários, a Câmara de Vereadores aprovou, com emendas, nesta segunda-feira, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020 de Porto Alegre. A LDO é o instrumento constitucional que serve de base para a construção do Orçamento do ano seguinte e no texto aprovado prevê mais de R$ 500 milhões em recursos das parcerias público-privadas.

Deixe seu comentário: