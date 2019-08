Lei municipal inclui mostra CasaCor no calendário oficial de Porto Alegre

O prefeito Nelson Marchezan Júnior sancionou, nesta quarta-feira (14), a Lei municipal 12586, que inclui a Mostra CasaCor no calendário oficial de eventos de Porto Alegre. A novidade foi celebrada em evento na sede da CasaCor, na Capital, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Valter Nagelstein, dos diretores da mostra no RS, Valdecir dos Santos e Karina Kapaverde, entre outras autoridades.

A mostra foi criada há 32 anos no Brasil, sendo que no Rio Grande do Sul será realizada, em 2019, a 28ª edição de forma ininterrupta. O evento recebe, todos os anos, uma média de 30 mil visitantes em quase 60 dias de intensa programação.

Para Nagelstein, a inclusão da mostra no calendário oficial do município representa a vontade de transformação da cidade. “Precisamos aproveitar nossos espaços urbanos, que estão se degradando. A partir de inspirações da CasaCor poderemos agregar design e beleza à nossa cidade. Isso encanta o cidadão e representa qualidade de vida. Todos nós queremos uma cidade bonita”, disse.

