Leilão de rústicos Angus atinge R$ 121,5 mil

O Leilão de Rústicos Angus, realizado na tarde desta terça-feira (28/08), durante a Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, atingiu R$ 121,5 mil para a venda de 18 animais, média geral de R$ 6.750,00. Em 2017, o remate atingiu R$ 106,2 mil. Entre os vendedores, o destaque ficou com Adenir Soldera, que comercializou cinco exemplares, faturando R$ 37.500,00, com uma média de R$ 7.500,00. O preço top do leilão foi uma novilha Angus PO, vendida pela Cabanha Santa Angela e adquirida por Assilon Schmidt por R$ 8.250,00.

