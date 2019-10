A Ceasa (Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul), vinculada ao governo gaúcho, arrecadou mais de R$ 1 milhão com o leilão de boxes comerciais de sua sede, no bairro Anchieta, Zona Norte de Porto Alegre. O pregão foi realizado na manhã dessa segunda-feira, resultando em 19 espaços adquiridos por 16 empresas. As áreas não arrematadas serão colocadas à venda.