O Detran-RS vai realizar três grandes leilões no mês de agosto. Somando veículos em situação regular e sucatas para desmanche ou reciclagem, serão ofertados 2.591 itens. O primeiro evento do mês acontece em Porto Alegre nesta quarta (7), com a oferta de 654 itens. No dia 14 acontece leilão em Cachoeirinha, com 1.272 bens para arremate e, em Tramandaí, no dia 28, com 665.

