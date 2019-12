Celebridades Leo Dias desabafa sobre problema com drogas

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

Leo Dias publicou um desabafo no Instagram sobre sua saúde mental e a carreira profissional no último domingo (08). Compartilhando uma imagem com o significado da palavra “escravidão”, o jornalista disse que busca a droga para tentar esquecer as dificuldades da vida.

“Está claro para qualquer imbecil que meus últimos meses foram de altos e baixos do meu lado mais obscuro, a droga. Há alguns anos tentando fazer terapia especializada em compulsões, chegamos a conclusão de que os fatores externos profissionais abalam demais a minha saúde mental e me faz procurar a droga”, escreveu.

Leo Dias afirmou que uma das razões é a fuga dos próprios problemas. Ele ainda revelou que sua psicóloga disse que a profissão dele – o jornalismo – é insalubre, o que o levou a conduzir a carreira e a vida íntima de uma forma mais leve.

Mas não durou muito. Ele começou a perceber que decepções, como brigas públicas com “pessoas que considerava leais”, também lhe faziam mal. Recentemente, o jornalista brigou com a apresentadora Lívia Andrade, com a qual apresenta o “Fofocalizando”, do SBT, e teve um desentendimento com Anitta, cantora cuja biografia foi escrita por ele no livro Furacão Anitta.

Leo Dias ressalta que sua situação não é culpa de ninguém e conta que resolveu publicar o desabafo porque recebe mensagens diárias de pessoas que se preocupam com ele. “O mais recente alerta veio da Xuxa, que disse que eu estava ‘agitado demais’”, recordou.

“O que eu quero dizer é que eu cheguei à seguinte conclusão: cansei. E estou velho demais para que esses gatilhos [psicológicos] ainda existam. Estou cansado desse vai-e-vem, desse sobe-e-desce”, disse.

