Celebridades Leonardo DiCaprio ajuda a salvar homem perdido em mar no Caribe

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2020

Episódio aconteceu durante viagem do ator, no final de dezembro Foto: Divulgação Episódio aconteceu durante viagem do ator, no final de dezembro (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O ator Leonardo DiCaprio, 45, conseguiu salvar a vida de um homem que caiu de um barco durante a viagem que fez ao Caribe, em dezembro.

Segundo a revista People, o ator de “Titanic” estava em um barco alugado com sua namorada e alguns amigos no dia 30 de dezembro, quando soube que um homem havia caído de um iate.

“Leo, seus amigos e o capitão do barco decidiram participar da busca, e seus esforços resultaram no salvamento da vida de um homem”, disse uma fonte à People.

Ainda segundo a publicação, o homem estava na água há 11 horas e foi encontrado com segurança cerca de uma hora antes do anoitecer e de uma tempestade. “A tripulação do barco ficou feliz em ajudar”, disse a fonte.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário