Let it go! Novo mascote da Elsa chama atenção no trailer inédito de Frozen 2

O novo trailer de Frozen movimentou o twitter nesta segunda-feira (23). No novo vídeo divulgado pela Disney, podemos ver Elsa e Anna partindo em uma jornada perigosa para salvar o reino onde moram. Isso porque as origens dos poderes de Elsa parecem estar diretamente ligadas às coisas estranhas que começaram a acontecer por lá. As imagens revelam que as personagens estão em constante perigo. Parece que elas vão ter que se manter bem unidas para passar por tudo isso. Confira:

Let go of the past. Answer the call. The brand-new trailer for #Frozen2 is here. pic.twitter.com/5M5LyPtVmr

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) September 23, 2019