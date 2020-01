Celebridades Lexa perde 15 kg e surpreende ao mostrar antes e depois do corpo

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

Lexa seguiu método de coach. Foto: Reprodução/Instagram Lexa seguiu método de coach. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Com 15 kg a menos, Lexa exibiu na quinta-feira (23) em seus stories no Instagram uma imagem em faz uma comparação do antes e do depois de seu corpo após passar por dieta e treinos rigorosos orientados pela empresária da saúde, Mayra Cardi.

Na imagem, a cantora apenas escreveu: “Sobre meu emagrecimento”, comemorando a conquista do seu objetivo. Na sequência dos stories, ela provou que segue focada na vida fitness: “Tô cheia de dor? Tô cheia de dor! Tô indo pra academia mesmo assim? Tô indo pra academia mesmo assim”.

Recentemente, a cantora afirmou em entrevista ter perdido até mais de 15 kg e demonstrou já estar satisfeita com o peso atual: “Mas, agora eu vou parar de perder peso porque eu já perdi tudo o que eu tinha para perder, está ótimo”.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário