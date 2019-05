A Justiça do Rio de Janeiro decidiu, nesta sexta-feira (24), que o CT (Centro de Treinamento) do Clube de Regatas do Flamengo, o Ninho do Urubu, está totalmente liberado para receber os atletas da base do clube. O Ninho do Urubu estava parcialmente interditado desde fevereiro, quando um incêndio matou 10 jogadores das categorias de base.

