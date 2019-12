Notas Brasil Licença maternidade pode ser ampliada para 180 dias

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição 158/19, que amplia a licença-maternidade dos atuais 120 dias para 180 dias para todas as trabalhadoras. H em dia, essa licença só é possível para as mulheres que trabalhem em empresas participantes do Programa Empresa Cidadã.

