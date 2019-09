O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, descartou na madrugada desta terça-feira (17) qualquer possibilidade de negociação com os Estados Unidos. A declaração do iraniano veio no momento em que o presidente Donald Trump afirma estar disposto a ter uma reunião com seu colega iraniano, mas ameaça Teerã por causa de um ataque a uma petroleira saudita.

