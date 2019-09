Linha Turismo tem roteiro especial sobre filme Legalidade

O ônibus panorâmico do Linha Turismo terá um roteiro especial, na próxima quinta-feira (12). Intitulado Tour Legalidade, o novo percurso celebrará a estreia nacional do longa-metragem Legalidade, do diretor Zeca Brito. O ônibus fará paradas com visitas guiadas pelas duas principais locações utilizadas durante as filmagens, em Porto Alegre: o Paço Municipal e o Palácio Piratini.

O início do passeio está marcado para às 14h, encerrando na Casa de Cultura Mario Quintana, onde os passageiros poderão assistir ao filme na Cinemateca Paulo Amorim com 50% de desconto. Caso ocorram chuvas, o passeio é transferido para o dia 17.

O ticket utilizado para embarcar na edição especial do Linha Turismo custa R$ 30 e pode ser adquirido na Travessa do Carmo, número 84. A aquisição do tour também dá direito a um desconto de 50% no ingresso para ver qualquer sessão do filme Legalidade na Cinemateca Paulo Amorim – basta apresentar o ticket na bilheteria. Mais informações sobre o roteiro podem ser obtidas no telefone (51) 3289-6765.

A iniciativa é da Diretoria de Turismo e Eventos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e da Porto Alegre Film Commission, em parceria com as produtoras Prana Filmes e Boulevard Filmes e o Governo do Estado (através do Cerimonial do Palácio Piratini e da Cinemateca Paulo Amorim).

Deixe seu comentário: