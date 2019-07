Litoral Norte registra aparição de leões-marinhos 

Três leões-marinhos foram encontrados neste final de semana pela Patrulha Ambiental da Brigada Miliar (Patram) no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Eles foram encaminhados ao Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde receberiam cuidados. A Patram foi alertada por moradores.

Na manhã deste domingo (7), um deles foi encontrado na Praia Arroio Seco, em Arroio do Sal. Os outros animais estavam nas praias de Tramandaí e Cidreira. De acordo com a Patram, é comum leões-marinhos serem encontrados na região nesta época. Eles estão em migração e encostam na praia para descansar. As aparições se intensificaram neste final de semana devido à ressaca que aconteceu no Litoral Norte.

Deixe seu comentário: