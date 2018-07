Liverpool aceitou pagar 334 milhões de reais pelo jogador Alisson, que deve se tornar o goleiro mais caro da história

A Seleção Brasileira de futebol não foi bem no Mundial da Rússia, mas o goleiro Alisson teve reconhecido seu trabalho no campeonato. Segundo o canal de televisão britânico BBC, o Liverpool teria oferecido à Roma 66,8 milhões de euros (cerca de 334 milhões de reais) pelo camisa 1 e já teria iniciado negociações com o jogador por um contrato de cinco anos.

Segundo a imprensa italiana, o Liverpool fez uma proposta inicial de 60 milhões de euros (267 milhões de reais), mas a intenção do clube italiano era receber 70 milhões de euros.

Caso aceite a oferta, Alisson, de 25 anos, se tornará o goleiro mais caro da história, superando os 53 milhões de euros (236 milhões de reais) pagos pela Juventus ao Parma por Buffon, em 2001.

Alisson deverá substituir o alemão Karius, que falhou em dois gols na decisão da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid. O goleiro voltou a errar mais duas vezes durante um amistoso na pré-temporada.

Outro clube, porém, também desejava contar com o brasileiro para a próxima temporada. Com a iminente saída do belga Courtois, o Chelsea já se prepara para contratar um goleiro para substituí-lo. Alisson era visto com bons olhos, porém os Blues não chegaram a fazer uma proposta oficial.

Caso a contratação se concretize, Alisson vai ser a quarta contratação do Liverpool para a nova temporada. O meia guineense Naby Keita, o volante brasileiro Fabinho e o meia suíça Xherdan Shaqiri já integram o plantel inglês.

No lugar do Alisson

Jasper Cillessen é um dos goleiros que estão na agenda de Monchi, diretor esportivo da Roma, com a saída do brasileiro Alisson para o Liverpool, de acordo com o jornal Marca.

O holandês tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros que os italianos não estão dispostos a enfrentar. O Barcelona deixaria o jogador sair se uma oferta de 30 milhões de euros chegasse, mas não está claro se a Roma fez esse investimento.

Monchi está prestes a demonstrar suas habilidades como mestre na compra e venda com a transferência para o brasileiro goleiro aos Reds, que se tornará o goleiro mais caro da história.

Deixe seu comentário: