Livraria Santos do Shopping João Pessoa recebe o poeta Allan Dias Castro

A Livraria Santos do Shopping João Pessoa terá uma atração especial na tarde deste domingo (03). A partir das 16h, o local receberá o poeta Allan Dias Castro para um bate-papo com sessão de autógrafos. O tema da conversa com o público será “Como lançar seu primeiro livro”.

Gaúcho radicado no Rio de Janeiro, Allan Dias Castro é poeta e tem a escrita como base para seus projetos. Formado em Comunicação Social pela ESPM-RS, cursou escrita criativa na Escola de Escritores de Barcelona, na Espanha. Desde 2016 integra o Reverb Poesia, banda que mistura música com poesia falada. Em 2014 lançou com sucesso o seu primeiro livro, chamado “O Zé-Ninguém”, que já está esgotado em todo o Brasil. Ao longo da carreira, suas letras já foram musicadas por grandes nomes, como Roberto Menescal. Além disso, Allan já declamou seus poemas ao lado de artistas como Oswaldo Montenegro e Marcos Suzano. Recentemente, lançou seu segundo livro, chamado “Voz ao verbo: Poemas para calar o medo”.

Serviço/ Bate-Papo e sessão de autógrafos com Allan Dias Castro/ Domingo, 3 de novembro/ Livraria Santos, no 2º pavimento do Shopping João Pessoa/ 16h